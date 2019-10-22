Бывший босс «Феррари» предсказал команде успех в сезоне-2020

Стефано Доменикали, возглавлявший «Феррари» с 2008 по 2014 год, отметил, что в сезоне-2019 команда не добилась тех результатов, которые должна была показывать, но подчеркнул, что в 2020 году всё изменится.
В качестве примера Доменикали вспомнил Гран-при Бахрейна, где Шарль Леклер уверенно лидировал, но опустился на третье место из-за проблем с мотором.
«Если бы не Бахрейн и некоторые другие гонки, ставшие символом этого сезона, концовка сезона-2019 сложилась бы иначе. Посмотрите, насколько лучше машина «Феррари» стала в последние месяцы. Уверен, в 2020 году у них будут прекрасные шансы на титул», — приводит слова Доменикали GrandPX.news.
За четыре этапа до окончания сезона «Феррари» потеряла даже теоретические шансы на победу в Кубке конструкторов, а её гонщики лишились возможности вмешаться в спор Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса (оба — «Мерседес») за победу в личном зачёте.
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