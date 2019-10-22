Хэмилтон и Феттель сделали консервативный выбор шин на Гран-при США

В «Пирелли» опубликовали таблицу выбора командами Формулы-1 сликов на этап в Остине. На этап шинники привезут комплекты составов C2, C3 и C4, которые станут называться «хардом», «медиумом» и «софтом» соответственно.
Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Себастьян Феттель («Феррари») получат сразу по два комплекта «харда» и по три комплекта «медиума». Их напарники Валттери Боттас и Шарль Леклер поступили иначе: монегаск и финн получат всего по одному комплекту «харда», причём у Шарля будет на один комплект «софта» больше, чем у Валттери: девять против восьми.
Наиболее агрессивный выбор совершили гонщики «Рено» Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг, которые получат по 10 комплектов «софта».
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят получит один комплект «харда», три — «медиума» и девять — «софта».
Если у вас не отображается таблица, её можно посмотреть в официальном «твиттере» «Пирелли».
Гран-при США пройдёт с 1 по 3 ноября.
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