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Хэмилтон и Феттель сделали консервативный выбор шин на Гран-при США

Хэмилтон и Феттель сделали консервативный выбор шин на Гран-при США
Авто / Формула-1 0

В «Пирелли» опубликовали таблицу выбора командами Формулы-1 сликов на этап в Остине. На этап шинники привезут комплекты составов C2, C3 и C4, которые станут называться «хардом», «медиумом» и «софтом» соответственно.

Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Себастьян Феттель («Феррари») получат сразу по два комплекта «харда» и по три комплекта «медиума». Их напарники Валттери Боттас и Шарль Леклер поступили иначе: монегаск и финн получат всего по одному комплекту «харда», причём у Шарля будет на один комплект «софта» больше, чем у Валттери: девять против восьми.

Наиболее агрессивный выбор совершили гонщики «Рено» Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг, которые получат по 10 комплектов «софта».

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят получит один комплект «харда», три — «медиума» и девять — «софта».

Если у вас не отображается таблица, её можно посмотреть в официальном «твиттере» «Пирелли».

Гран-при США пройдёт с 1 по 3 ноября.

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