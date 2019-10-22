Смоляр — о третьем времени на тестах Ф-3: думал, что у меня мало что получится

Пилот программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр рассказал, как ему удалось в первый же день тестов Формулы-3 показать в двух сессиях второй и третий результаты. Для Смоляра это был первый опыт работы с болидом Ф-3.



«Я не был знаком с трассой в Валенсии, поэтому эти тесты – не только первый опыт вождения новой для меня машины Формулы-3, но и знакомство с треком. В списке участников тестов было много опытных пилотов, которые уже выступали в Формуле-2 и Формуле-3 – здесь они готовились к Гран-при Макао. Поэтому я предполагал, что на их фоне у меня мало что получится. Но неожиданно, вопреки прогнозу, пошёл дождь, и это сыграло мне на руку: машины любой категории ведут себя схоже в дождевых условиях. Я сосредоточился, использовал свои навыки и показал второй результат, чему очень рад.



После обеда заезд проходил по сухой трассе, и я немного волновался, ведь раньше никогда не ездил на шинах «Пирелли». Это очень сложная резина, машина на ней едет секунд на 10 быстрее, чем та техника, которой я управлял до этого. Это очень большая разница, и мне нужно было адаптироваться к таким условиям. Моей основной задачей было скорее получить опыт пилотирования машины Формулы-3, нежели установить лучшее время.



Я выехал первым и какое-то время был единственным на трассе, поэтому попытался проехать как можно больше кругов. Спустя три круга я заметил, что у меня всё получается, я понял машину. Следующий шаг – изучить поведение резины. Попробовав ещё два новых комплекта, я понял, как она работает.



На самом деле было довольно сложно собрать круг, так как резина уходила уже к третьему сектору, к тому же я не знал трассу и управлял совершенно новой для меня машиной. У меня была хорошая скорость, но я знал, что могу показать результат лучше. За 20 минут до окончания сессии я выехал на четвёртом комплекте резины, постарался использовать всё, чему научился за день, и у меня получилось собрать достаточно хороший круг, чтобы занять третью строчку итогового протокола. В целом я доволен результатом: мы слаженно работали с командой, исправили все ошибки и показали хорошее время круга», — приводит слова Смоляра пресс-служба «СМП Рейсинг».

Россиянин Смоляр показал третье время в первый день тестов Формулы-3