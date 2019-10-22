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Ферстаппен поддержал отказ от идеи квалификационных гонок

Ферстаппен поддержал отказ от идеи квалификационных гонок
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал решение команд отказаться от идеи проведения квалификационных гонок в следующем сезоне. Таковые, в качестве эксперимента, должны были состояться на трёх этапах чемпионата мира. Голландец дал понять, что рад сохранению привычного формата уик-энда.

«Я не знаю, чего они хотят этим добиться. В этом нет необходимости. По воскресеньям у нас уже есть 90 минут захватывающих гонок, в этом нет ничего плохого. Думать о квалификационных гонках нужно лишь в том случае, если обычные уже не особо интересны. Мы, как спортсмены, не хотим становиться частью шоу, где больше нет спорта. Руководство должно быть осторожным, чтобы сохранить спорт целостным», — приводит слова Ферстаппена GrandPX.news.

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