Ферстаппен поддержал отказ от идеи квалификационных гонок
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал решение команд отказаться от идеи проведения квалификационных гонок в следующем сезоне. Таковые, в качестве эксперимента, должны были состояться на трёх этапах чемпионата мира. Голландец дал понять, что рад сохранению привычного формата уик-энда.
«Я не знаю, чего они хотят этим добиться. В этом нет необходимости. По воскресеньям у нас уже есть 90 минут захватывающих гонок, в этом нет ничего плохого. Думать о квалификационных гонках нужно лишь в том случае, если обычные уже не особо интересны. Мы, как спортсмены, не хотим становиться частью шоу, где больше нет спорта. Руководство должно быть осторожным, чтобы сохранить спорт целостным», — приводит слова Ферстаппена GrandPX.news.
Квалификация и гонка Ф-1 в один день — плохая идея. Не надо слушать пилотов
Если эмоционально взять и утвердить новую схему, вы просто убьёте интерес к квалификации. Хотя пилотам нравится.
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