Феттель: вполне нормально, что я хочу опережать Леклера

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель признал, что не отменяет цели опередить по итогам сезона напарника Шарля Леклера. Вместе с тем он подчеркнул, что последние этапы сезона хотел бы использовать с пользой для всей команды.

«Нормально, когда ты пытаешься опередить напарника. Так было всегда, я всегда пилотировал с напарниками. В Формуле-3 у меня было три партнёра по команде. Нормально, что я хочу опережать Леклера, в этом вся суть. Сражаясь друг с другом, мы растём и прогрессируем. Мы хотим быть быстрее других, и это нормально.

Вместе с тем, конечно, мы попытаемся использовать оставшиеся гонки с пользой для команды, потому как машины будут очень похожи на те, что мы используем сейчас. Вся информация, которую мы сможем получить сейчас, поможет нам в следующем году», — цитирует немца Planet F1.