Хорнер не считает, что критика Йоса Ферстаппена повлияет на будущее Макса

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер не считает, что критика происходящих процессов в «Ред Булл» и неверие в перспективы коллектива со стороны экс-пилота Формулы-1 Йоса Ферстаппена как-то скажется на гонщике команды Максе Ферстаппене.

«Макс очень отличается от отца. Он видит более целостную картину. Перед Гран-при Японии он посетил базу «Хонды» в Сакуре и увидел, как там все трудятся для развития мотора Формулы-1. Там он увидел происходящие процессы. Мне кажется, что отцы гонщиков иногда излишне переживают.

Что касается контракта, то у Макса, а также у Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля истекают соглашения по итогам 2020 года, так что очевидно, что они будут обращать внимание на прогресс в первой половине года. Как бы то ни было, Макс доволен своим окружением в «Ред Булл» и хотел бы реализовать свои амбиции здесь», — приводит слова функционера Motorsport.