Перес: ситуация с Хюлькенбергом показала, что в Ф-1 недостаточно иметь талант

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес выразил разочарование тем, что пилот «Рено» Нико Хюлькенберг по завершении сезона, вероятнее всего, покинет Формулу-1.
«Жаль, если он покинет Формулу-1. Это лишь покажет, как плохи дела в Формуле-1. Таланта или результатов здесь больше недостаточно. Есть много других факторов — политические и так далее. Все эти факторы не в руках спортсменов. Между тем решение об уходе должно исходить только от пилотов. Все мы знаем уровень Нико. Он один из лучших», — приводит слова мексиканца Motorsport-Total.
Напомним, место Хюлькенберга в «Рено» в следующем сезоне займёт Эстебан Окон. У немца остаётся вариант трудоустройства в «Альфа Ромео», но в Хинвиле, вероятнее всего, предпочтут продлить сотрудничество с Антонио Джовинацци.
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