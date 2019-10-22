Леклер рассказал, когда Бинотто проявляет жёсткость

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мыслями о руководителе команды Маттиа Бинотто. По словам монегаска, босс «Скудерии» — достаточно спокойный человек, но в нужные моменты способен проявить жёсткость.

«Он спокойный человек, что важно для такой среды, как Формула-1. Но, если нужно, он может быть и жёстким, и это качество необходимо руководителю. Что касается напряжения внутри команды, никому не нравится видеть подобное и никому это не нужно. Так что в такие моменты он должен проявлять жёсткость. Он знает, что я строго себя сужу, возможно, он бы вёл себя по отношению ко мне в некоторых моментах жёстче, но он знает, что я критикую себя, поэтому он также поддерживает меня», — приводит слова Леклера GPFans.