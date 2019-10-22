Де ла Роса: в 2020 году «Макларен» может приблизиться к топ-командам

Экс-пилот Формулы-1 Педро де ла Роса поделился мыслями о ситуации в «Макларене». По мнению испанца, прогресс, демонстрируемый британской конюшней в этом году, показывает, что уже в следующем сезоне в Уокинге могут замахнуться и на борьбу с топ-командами.

«Это очень хороший сезон для команды. Больше всего мне нравится, как они развивают болид. Это самое важное. Кажется, что он начинает работать на всех типах трасс. Если команда в 2020 году сумеет повторить рывок, который был продемонстрирован с 2018 к 2019 году, она будет близка к борьбе с топ-командами. Думаю, такова их цель. В Формуле-1 невозможно долгое время находиться позади, а потом вырваться вперёд. Очень важно, чтобы в 2020 году они приблизились в борьбе с соперниками из топ-3», — приводит слова де ла Росы AS.