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Алонсо раскритиковал Хэмилтона за недавнее заявление о вегетарианстве

Алонсо раскритиковал Хэмилтона за недавнее заявление о вегетарианстве
Авто / Формула-1 0

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо не стал поддерживать пилота «Мерседеса», пятикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в его стремлении ограничить людей в потреблении мяса. Напомним, несколько дней назад британец опубликовал на своей странице в «Инстаграме» пост, в котором в очередной раз выражал озабоченность проблемами планеты и призывал людей отказаться от потребления мясной продукции.

«Думаю, что свой рацион или идеи о нём я бы держал при себе. Я бы никогда не опубликовал заявление, которое опубликовал он. Нельзя в один день писать такое, а на следующий делать совершенно противоположные вещи написанному. Все мы знаем, какой образ жизни может вести Льюис», — приводит слова испанца SoyMotor.

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Как поверить борьбе Хэмилтона за экологию, когда у него огромный автопарк, а бульдоги летают на частном самолёте? Пришлось удалять пост.
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