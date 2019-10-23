Алонсо раскритиковал Хэмилтона за недавнее заявление о вегетарианстве
Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо не стал поддерживать пилота «Мерседеса», пятикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в его стремлении ограничить людей в потреблении мяса. Напомним, несколько дней назад британец опубликовал на своей странице в «Инстаграме» пост, в котором в очередной раз выражал озабоченность проблемами планеты и призывал людей отказаться от потребления мясной продукции.
«Думаю, что свой рацион или идеи о нём я бы держал при себе. Я бы никогда не опубликовал заявление, которое опубликовал он. Нельзя в один день писать такое, а на следующий делать совершенно противоположные вещи написанному. Все мы знаем, какой образ жизни может вести Льюис», — приводит слова испанца SoyMotor.
«Брось Формулу-1 и плати налоги». Чемпиона высмеяли за призыв не есть мясо
Как поверить борьбе Хэмилтона за экологию, когда у него огромный автопарк, а бульдоги летают на частном самолёте? Пришлось удалять пост.
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