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Бывший босс «Феррари» назвал Хэмилтона лучшим гонщиком Ф-1

Бывший босс «Феррари» назвал Хэмилтона лучшим гонщиком Ф-1
Авто / Формула-1 0

По мнению Стефано Доменикали, возглавлявшего «Феррари» с 2008 по 2014 год, лучшим гонщиком Формулы-1 является пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес». За четыре этапа до окончания сезона-2019 отрыв Хэмилтона от напарника Валттери Боттаса составляет 64 очка.

«Льюис Хэмилтон близок к тому, чтобы выиграть очередной титул. Это означает, что он уже забрался на Олимп», — приводит слова Доменикали Inside Racing.

Также Доменикали отметил прогресс 22-летних Шарля Леклера и Макса Ферстаппена, выступающих за «Феррари» и «Ред Булл» соответственно.

«Леклер, вне всякого сомнения, силён. Он мыслит так, как будто на самом деле в два раза старше.

Ферстаппен, который поначалу излишне горячился, теперь нашёл иной подход к гонкам», — сказал Доменикали.

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