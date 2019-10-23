ФИА обвинили в укрывательстве «Феррари»

Ранее стало известно, что ФИА оставила без ответа вопрос команд Формулы-1 о легальности мотора «Феррари». Сразу несколько команд Ф-1 попросили федерацию объяснить законность тех элементов конструкции мотора команды из Маранелло, которыми, как им кажется, объясняется её превосходство.

В последнее время «Феррари» добилась существенного прогресса в работе над мотором. Считается, что на некоторых трассах гонщики команды способны отыграть по 0,8 секунды на круге только за счёт двигателя. После летнего перерыва «Феррари» выиграла все пять квалификаций и одержала три победы в гонках.

«Такое преимущество слишком абсурдно, чтобы добиться его легальными методами, так как технология и так уже достаточно хорошо развита. «Феррари» обманывает конкурентов, и ФИА знает это, но ничего не делает, поскольку в противном случае будет большой скандал», — цитирует неназванного представителя одной из команд Auto Bild.

ФИА оставила без ответа вопрос команд Ф-1 о легальности мотора «Феррари»