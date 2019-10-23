Сало объяснил, почему «Альфа Ромео» провалилась во второй половине сезона

Бывший гонщик Формулы-1 Мика Сало рассказал, почему, по его мнению, «Альфа Ромео» сбавила обороты после летнего перерыва. В первых 12 гонках «Альфа Ромео» заработала 32 очка, а после паузы на счету команды лишь три очка за пять этапов.

«У маленьких команд в конце сезона всегда больше проблем. Помню, как я атаковал изо всех сил в «Заубере» (в 2000 году. — Прим. «Чемпионата»), но к концу сезона у нас уже не оставалось ресурсов. Машину не обновляли», — цитирует Сало GPblog.

Сало добавил, что на «Альфа Ромео» негативно сказался уход технического директора Симоне Ресты, который вернулся в «Феррари».

«Потеря Симоны Ресты не могла пройти незамеченной. А в 2020 году это станет ещё более заметно», — добавил он.