Сало объяснил, почему «Альфа Ромео» провалилась во второй половине сезона
Бывший гонщик Формулы-1 Мика Сало рассказал, почему, по его мнению, «Альфа Ромео» сбавила обороты после летнего перерыва. В первых 12 гонках «Альфа Ромео» заработала 32 очка, а после паузы на счету команды лишь три очка за пять этапов.
«У маленьких команд в конце сезона всегда больше проблем. Помню, как я атаковал изо всех сил в «Заубере» (в 2000 году. — Прим. «Чемпионата»), но к концу сезона у нас уже не оставалось ресурсов. Машину не обновляли», — цитирует Сало GPblog.
Сало добавил, что на «Альфа Ромео» негативно сказался уход технического директора Симоне Ресты, который вернулся в «Феррари».
«Потеря Симоны Ресты не могла пройти незамеченной. А в 2020 году это станет ещё более заметно», — добавил он.
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