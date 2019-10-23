Гоночный болид Aurus 01 презентуют на премии BISPO Awards 2019
Гоночный болид Aurus 01
Фото: G-Drive
11 декабря 2019 года в конгресс-холле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park состоится торжественная церемония награждения лучших компаний и бизнес-проектов на российском спортивном рынке. BISPO Awards 2019 – это возможность за один вечер узнать о бизнес-достижениях и открытиях в спортивной индустрии уходящего года. Организаторы предоставят возможность познакомиться с гоночным прототипом Aurus 01.
Машина оснащена 4,2-литровым атмосферным двигателем V8 с мощностью около 600 л. с. При массе 900 кг и с объёмом топливного бака 75 л прототип способен разгоняться до 340 км/ч. На этом болиде российская команда G-Drive Racing выступает в гонках на выносливость, в рамках которых тестирует топливо G-Drive.
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