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Албон хочет начать зарабатывать больше, чтобы съехать от родителей

Албон хочет начать зарабатывать больше, чтобы съехать от родителей
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Александер Албон признался, что хочет съехать от родителей, но пока не может себе это позволить по финансовым соображениям.

«Надеюсь, что в следующие годы я начну зарабатывать побольше и наконец-то смогу съехать от родителей. Милтон-Кинс — отличный город, он рядом с базой команды, но есть места и получше. Я хотел бы жить в Лондоне, но всё зависит от денег. Нужно зарабатывать больше очков, чтобы получить бонусные выплаты!

У меня есть тайский и британский паспорта, но я принял решение выступать под флагом Таиланда. Я чувствую себя тайцем, но это не значит, что я не являюсь британцем. В конечном счёте это вопрос лицензии. Нужно было решать, и я остановил выбор на Таиланде. Не думаю, что я сменю лицензию в какой-то момент», — приводит слова Александера Албона Press Association.

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