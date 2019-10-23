Албон хочет начать зарабатывать больше, чтобы съехать от родителей

Пилот «Ред Булл» Александер Албон признался, что хочет съехать от родителей, но пока не может себе это позволить по финансовым соображениям.
«Надеюсь, что в следующие годы я начну зарабатывать побольше и наконец-то смогу съехать от родителей. Милтон-Кинс — отличный город, он рядом с базой команды, но есть места и получше. Я хотел бы жить в Лондоне, но всё зависит от денег. Нужно зарабатывать больше очков, чтобы получить бонусные выплаты!
У меня есть тайский и британский паспорта, но я принял решение выступать под флагом Таиланда. Я чувствую себя тайцем, но это не значит, что я не являюсь британцем. В конечном счёте это вопрос лицензии. Нужно было решать, и я остановил выбор на Таиланде. Не думаю, что я сменю лицензию в какой-то момент», — приводит слова Александера Албона Press Association.
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