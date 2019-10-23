На Гран-при Мексики ожидается дождь на протяжении всего уик-энда
В дни проведения Гран-при Мексики ожидается дождь, сообщает GPFans. Прогноз погоды даёт 60% вероятности дождя в пятницу и 80% в субботу и воскресенье. Похоже, что пилотов ожидает дождевой уик-энд.
Дождь над трассой начнётся уже в четверг, следовательно трасса будет мокрой уже к первой тренировке. При температуре воздуха в 21 градус не ожидается, что трасса будет подсыхать в случае, если дождь прекратится.
На Гран-при Мексики британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон может досрочно оформить чемпионский титул, который станет для британского пилота шестым. Борьба за Кубок конструкторов фактически уже закончена — на прошлом этапе, Гран-при Японии, «Мерседес» досрочно выиграл очередной титул.
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