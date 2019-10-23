О будущем Кубицы станет известно в ближайшие недели

Польская нефтяная компания PKN Orlen пообещала сообщить новости о будущем польского пилота «Уильямса» Роберта Кубицы в ближайшие несколько недель.



Предполагается, что сейчас компания ведёт активные переговоры с командой Формулы — 1 «Хаас» о месте резервного пилота для польского гонщика, которое будет включать в себя возможность выступлений в нескольких пятничных тренировках.



Кроме этого, ранее сообщалось о возможности перехода Кубицы в немецкий кузовной чемпионат DTM. В нынешнем сезоне Роберт Кубица занимает 19-ю строчку в личном зачёте, набрав одно очко на Гран-при Германии в дождевой гонке. Это очко является единственным набранным командой в нынешнем сезоне.