О будущем Кубицы станет известно в ближайшие недели
Польская нефтяная компания PKN Orlen пообещала сообщить новости о будущем польского пилота «Уильямса» Роберта Кубицы в ближайшие несколько недель.
Предполагается, что сейчас компания ведёт активные переговоры с командой Формулы — 1 «Хаас» о месте резервного пилота для польского гонщика, которое будет включать в себя возможность выступлений в нескольких пятничных тренировках.
Кроме этого, ранее сообщалось о возможности перехода Кубицы в немецкий кузовной чемпионат DTM. В нынешнем сезоне Роберт Кубица занимает 19-ю строчку в личном зачёте, набрав одно очко на Гран-при Германии в дождевой гонке. Это очко является единственным набранным командой в нынешнем сезоне.
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