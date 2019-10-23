В «Альфа Ромео» отказались назвать Джовинацци фаворитом в борьбе за место пилота

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр заявил, что дискуссия относительно кандидатуры пилота ещё открыта, а следовательно, место не гарантировано Антонио Джовинацци.
«У нас открыта дискуссия по поводу кандидатуры пилота на следующий сезон. Думаю, мы обсудим это в ближайшее время. Это общий интерес, мы в одной лодке с руководством. Не может быть ситуации, при которой я хотел бы видеть одну кандидатуру, а они — другую. Они вкладывают деньги в команду и хотят получить результат. Естественно, есть некоторые разногласия.
Антонио — новичок, и он очень хорошо показывал себя в квалификациях с самого начала сезона. Он выступает на уровне Кими Райкконена в последних восьми Гран-при.
Выступления Антонио, начиная с Монцы, стали огромным шагом вперёд. Он хорошо поработал в Сингапуре, хотя не знал трассы. Нам не на что жаловаться.
Мы находимся в мире, где сегодняшняя ситуация остаётся только сегодняшней. Все находятся под давлением, я под давлением, команда — тоже. Это мир Формулы-1, и здесь это не проблема. Он должен выступать и он прогрессирует. Самая важная гонка всегда последняя или следующая»», — приводит слова Вассёра RaceFans.
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