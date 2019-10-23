Реконструкцию «Зандворта» могут приостановить в ближайшие дни

В сентябре появилась информация о том, что природоохранные организации Нидерландов выступают с инициативой отмены проведения этапа Формулы-1 на автодроме «Зандворт». В частности, их представители обеспокоены тем, что Гран-при Формулы-1 будет способствовать серьёзному повышению уровня азота в регионе, что может нанести непоправимый вред окружающей среде.

Местные власти признают, что разрешения на реконструкцию автодрома ещё не выданы и работы могут быть заморожены. Решение о временной приостановке реконструкции может быть принято уже 27 октября, сообщает GrandPrix.

Напомним, этап в Нидерландах в следующем сезоне будет проведён впервые за много лет. Ожидается, что Гран-при Нидерландов состоится в мае 2019 года.