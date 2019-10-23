Информацию о нарушениях в «Рено» раскрыл один из экс-сотрудников команды

Сегодня, 23 октября, в ФИА рассмотрели протест «Рейсинг Пойнт», направленный в отношении «Рено». После Гран-при Японии в «Рейсинг Пойнт» настаивали, что команда из Энстоуна использует систему, которая автоматически, без участия пилота, корректирует тормозной баланс машин.
Изучив 12-страничный документ от «Рейсинг Пойнт», в ФИА приняли решение удовлетворить жалобу и исключить гонщиков «Рено» из протокола Гран-при Японии. При этом в заявлении ФИА говорится, что система соответствует техническому регламенту, но в то же время она являлась электронным помощником пилотов.
В пресс-релизе ФИА представлены также аргументы сторон в разрешении спора. Из них следует, что информацию о нарушениях в «Рено» раскрыл один из экс-сотрудников французской команды. При этом в «Рейсинг Пойнт» утверждали, что самостоятельная работа системы была видна на планах с бортовых камер.
Напомним, в результате исключения пилотов «Рено» из протокола гонки Серхио Перес поднялся на восьмое место, а ещё один гонщик «Рейсинг Пойнт», Лэнс Стролл, стал девятым.
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