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Гонщик Формулы-2, попавший в тяжёлую аварию, впервые встал на ноги. Видео

Гонщик Формулы-2, попавший в тяжёлую аварию, впервые встал на ноги. Видео
Авто / Младшие серии 0

Хуан Мануэль Корреа, попавший в тяжёлую аварию на этапе Формулы-2 в Спа, опубликовал в своём «инстаграме» видео, как впервые встаёт на ноги.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Корреа попал в аварию 31 августа. В инциденте погиб французский гонщик Антуан Юбер.

Корреа доставили в госпиталь, и он больше недели сражался за жизнь, поскольку его лёгкие вследствие сильного удара оказались заполнены жидкостью.

Гонщик отказался от ампутации правой ноги, и в сентябре ему провели операцию, длившуюся 17 часов. В госпитале в Лондоне его навещали Александер Албон, выступающий в Формуле-1 за «Ред Булл», и София Флёрш, которая в 2018 году попала в крупную аварию в гонке Формулы-3 в Макао.

Албон посетил в больнице Корреа, тот назвал его медсестрой
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