В «Рейсинг Пойнт» знали о незаконной системе «Рено» ещё в августе

В «Рейсинг Пойнт», чей протест на использование «Рено» нелегальной тормозной системы удовлетворила ФИА, знали об использовании командой электронной помощи гонщикам ещё в августе, сообщает Auto Motor und Sport.

По информации издания, утечку информации обеспечила девушка, которая ранее работала в «Рено» инженером, занимаясь машиной Нико Хюлькенберга.

Напомним, в результате дисквалификации Хюлькенберг и его напарник Даниэль Риккардо лишились очков, заработанных на Гран-при Японии. В «Рено», узнав о дисквалификации, выпустили заявление, в котором не исключили возможность подачи апелляции.

После дисквалификации «Рено» остался на пятом месте в Кубке конструкторов, однако его отставание от «Макларена» увеличилось до 43 очков.

Следующий этап Формулы-1 — Гран-при Мексики, который пройдёт с 25 по 27 октября.