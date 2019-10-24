В «Рейсинг Пойнт» знали о незаконной системе «Рено» ещё в августе

В «Рейсинг Пойнт», чей протест на использование «Рено» нелегальной тормозной системы удовлетворила ФИА, знали об использовании командой электронной помощи гонщикам ещё в августе, сообщает Auto Motor und Sport.
По информации издания, утечку информации обеспечила девушка, которая ранее работала в «Рено» инженером, занимаясь машиной Нико Хюлькенберга.
Напомним, в результате дисквалификации Хюлькенберг и его напарник Даниэль Риккардо лишились очков, заработанных на Гран-при Японии. В «Рено», узнав о дисквалификации, выпустили заявление, в котором не исключили возможность подачи апелляции.
После дисквалификации «Рено» остался на пятом месте в Кубке конструкторов, однако его отставание от «Макларена» увеличилось до 43 очков.
Следующий этап Формулы-1 — Гран-при Мексики, который пройдёт с 25 по 27 октября.
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