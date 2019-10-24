Легендарный Хулио Сесар Чавес дал урок бокса чемпиону Ф-1 Хэмилтону. Видео
В ближайшие выходные, с 25 по 27 октября, пройдёт гоночный уик-энд Гран-при Мексики. Пятикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», воспользовался случаем и встретился с легендарным мексиканским боксёром Хулио Сесаром Чавесом, бывшим чемпионом мира в трёх весовых категориях.
В сторис «инстаграма» Puma выложили видео, как 34-летний Хэмилтон и 57-летний Чавес немного побоксировали в присутствии публики.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Хэмилтон, который первый титул завоевал в составе «Макларена» в 2008 году, уже на Гран-при Мексики может обеспечить себе шестое чемпионство. За четыре этапа до окончания сезона его отрыв от напарника Валттери Боттаса составляет 64 очка.
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