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Легендарный Хулио Сесар Чавес дал урок бокса чемпиону Ф-1 Хэмилтону. Видео

Легендарный Хулио Сесар Чавес дал урок бокса чемпиону Ф-1 Хэмилтону. Видео
Авто / Формула-1 0

В ближайшие выходные, с 25 по 27 октября, пройдёт гоночный уик-энд Гран-при Мексики. Пятикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», воспользовался случаем и встретился с легендарным мексиканским боксёром Хулио Сесаром Чавесом, бывшим чемпионом мира в трёх весовых категориях.

В сторис «инстаграма» Puma выложили видео, как 34-летний Хэмилтон и 57-летний Чавес немного побоксировали в присутствии публики.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Хэмилтон, который первый титул завоевал в составе «Макларена» в 2008 году, уже на Гран-при Мексики может обеспечить себе шестое чемпионство. За четыре этапа до окончания сезона его отрыв от напарника Валттери Боттаса составляет 64 очка.

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