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«Тойота» официально подтвердила участие Алонсо в «Дакаре»

«Тойота» официально подтвердила участие Алонсо в «Дакаре»
Авто / Дакар/Ралли-рейды 0

Испанский гонщик, двукратный чемпион Формулы-1, двукратный победитель «24 часов Ле-Мана», чемпион серии WEC Фернандо Алонсо примет участие в «Дакаре-2020», сообщает пресс-служба соревнований. Алонсо выступит в легендарном ралли-марафоне в составе «Тойоты».

Японский автопроизводитель официально подтвердил участие Алонсо в ралли-рейде. Помимо Алонсо, штурманом которого станет Марк Кома, в составе «Тойоты» выступят Нассер Аль-Аттия, Джиниэл де Вильерс и Бернхард тен Бринке.

Алонсо серьёзно подошёл к подготовке к предстоящему «Дакару», однако после Ралли Марокко испанец признавался, что не уверен, что он готов выступить в столь значимом ралли-рейде.

Напомним, Алонсо покинул чемпионат WEC по окончании суперсезона-2018/19.

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