Лоренсо опроверг информацию о завершении карьеры

Гонщик «Хонды» Хорхе Лоренсо опроверг информацию о том, что он может завершить карьеру. По словам Лоренсо, он планирует продолжать выступления в следующем сезоне.



«Это абсолютная чушь. Я не планирую о чём-либо объявлять. Не понимаю, откуда пошли эти странные и удивительные разговоры. Хотя в наше время подобные слухи могут родиться откуда угодно — из чатов в мессенджерах или с форумов. Важно уметь отличать правду от спекуляций. Эти слухи не соответствуют действительности. Впереди меня ждёт ещё одна обычная гонка, в которой моя цель — выступить лучше, чем в предыдущих», — приводит слова Хорхе Лоренсо Crash.



Ранее в прессе появились слухи, что Лоренсо может объявить о завершении карьеры в предверии уик-энда MotoGP на Филлип-Айленде.