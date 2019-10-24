Албон признался, что дразнит Расселла из-за отсутствия результатов

Пилот «Ред Булл» Александер Албон поделился мнением о выступлениях гонщика «Уильямса» Джорджа Расселла.



«Не буду врать, я поддразниваю Джорджа. Мы постоянно подшучиваем на эту тему. Раньше мы всегда с ним боролись в группе лидеров, так что, думаю, для него сейчас не самая простая ситуация. Джордж может проехать потрясающий круг, но он понимает, что 19-е место — максимум того, что можно достичь.



Сложно представить, что он чувствует в такой ситуации. Но он показывает отличный уровень, и он воспользуется своим шансом показать, на что он способен. Он отличный пилот, и я за него не волнуюсь», — приводит слова Александера Албона GPFans.

Расселл занимает последнюю строчку в личном зачёте, не набрав ни одного очка.