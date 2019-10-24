Феттель сомневается в преимуществе «Феррари» в Мексике

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель выразил сомнение, что у итальянской команды будет преимущество над соперниками на предстоящем Гран-при Мексики.



«Разумеется, на трассе в Мексике есть довольно длинные прямые, а мы были быстры на прямых в последних нескольких Гран-при. Но не стоит забывать и о том, что здесь есть медленные повороты, которые нам совершенно не подходят.



На этой трассе преимущество в скорости не будет иметь особого значения. Трасса расположена высоко над уровнем моря, так что посмотрим, что получится», — приводит слова Себастьяна Феттеля GPFans.

После 17 этапов чемпионата мира Себастьян Феттель занимает пятую строчку в личном зачёте, уступая лидеру 124 очка.