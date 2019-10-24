Хэмилтон продолжает ратовать за экологию, но не заинтересован в Формуле-Е

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон продолжает ратовать за сохранение окружающей среды, но признался, что ему неинтересна перспектива выступлений в экологичной серии — Формуле-Е.
«Хочу прийти к концу года к нулевому выбросу углерода в атмосферу. В моём доме не позволяю никому покупать пластик и хочу, чтобы перерабатывалось всё, начиная дезодорантом и заканчивая зубной щёткой. Я продал свой самолёт. Стараюсь меньше летать, в основном коммерческими рейсами, так что я изменил привычки. Пытаюсь избегать полётов.
У меня новый электрический Smart, я продал несколько своих машин. В США у меня было три «Мерседеса» — я отправил их назад и получил электрические «Мерседесы» EQC. Мы работаем вместе с «Мерседесом» над планами о будущем. Автопроизводители делают кожаные салоны. Но нет причин, чтобы не заменить настоящую кожу на искусственную. В Формуле-1 мы стали тратить меньше топлива, и это не предел. Формула-Е? Мне это неинтересно, эта серия не входит в мои планы», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
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