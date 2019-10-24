Нелегальную систему команды «Рено» заметили ещё на зимних тестах, сообщает Auto Motor und Sport. Во время шейкдауна «Рено» RS19 в Барселоне в преддверии зимних тестов на шлем австралийского гонщика Даниэля Риккардо была установлена камера Go-Pro. За счёт этого можно было внимательно рассмотреть руль пилота.



Риккардо не регулирует баланс тормозов во время круга, соответствующий переключатель находится слева под дисплеем. На экране же можно увидеть, как тормозной баланс изменяется на дисплее на руле. И это зависит от того, где именно пилот находится на трассе.

В «Рейсинг Пойнт» поначалу не придали значения этому факту. Однако после Гран-при Великобритании, когда из-за контакта с Нико Хюлькенбергом переключатель баланса на машине Серхио Переса перестал работать, в «Рейсинг Пойнт» вспомнили запись с Риккардо и решили разработать аналогичную систему на случай будущих поломок переключателя. Команда запросила у ФИА, будет ли легальной подобная система, однако после Гран-при Сингапура получила отрицательный ответ. После этого в «Рейсинг Пойнт» решили подать протест на «Рено».

В «Рейсинг Пойнт» отметили, что причиной подачи протеста стало именно видео с тестов. Ранее сообщалось, что информацию о нарушениях в «Рено» раскрыл один из экс-сотрудников французской команды.



Напомним, «Рейсинг Пойнт» после Гран-при Японии подала 12-страничный протест на команду «Рено». После рассмотрения вопроса стюарды приняли решение, что система команды соответствует техническому регламенту, но нарушает спортивный — пилотам запрещено использовать электронных помощников. «Рено» была исключена из протоколов Гран-при Японии и лишилась очков за этот этап. Французская команда приняла решение не оспаривать решение судей.

Посмотреть видео можно на канале Формулы-1 в YouTube.