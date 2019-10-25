Терранова — о конкурентах: Васильев — Иван Драго, Пшигонски — спайдермен

В Португалии в сегодня стартует финальный решающий этап Кубка мира по бахам. Сразу двое россиян претендуют на титул обладателя Кубка мира. Федор Воробьёв, выступающий в классе Т3, после семи гонок имеет отрыв от ближайшего соперника Микеле Чинотто в 22 очка. В абсолютном зачёте у экипажа Владимира Васильева и Константина Жильцова ситуация сложнее. Впервые в Кубке мира сложилась ситуация, когда сразу трех соперников перед последней гонкой разделяют три очка. У Васильева 112 баллов, у Террановы 111, у Пшигонски 109. В интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной расклад сил прокомментировали конкуренты Жильцова и Васильева.
«Будет настоящее сражение, так как тех, кто борется за подиум, разделяет всего несколько очков. На этой гонке может случиться всё что угодно. Сильная сторона Васильева — его стабильность, ведь он финишировал на всех гонках в этом году. А у Террановы очень хорошая скорость», — отметил Пшигонски.
«Это настоящий вызов для Кубы, Васильева и меня. Мои основные соперники мне напоминают героев из фильмов, Васильев — это Иван Драго из фильма «Рокки-4», а Куба — Человек-паук. Мы должны сконцентрироваться и ехать быстро всю гонку, избегая проколов. Постараемся сделать всё, что в наших силах. Могу пожелать удачи и всем остальным. И хорошего окончания чемпионата», — добавил Терранова.
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