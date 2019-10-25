Леклер обвинил конкурентов в стремлении дестабилизировать «Феррари»

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер объяснил, почему, по его мнению, многие команды поставили под сомнение легальность конструкции мотора коллектива из Маранелло. Команды написали письмо в ФИА, где попросили разъяснений, хотя до официального протеста не дошло, а неназванный представитель одного из коллективов обвинил федерацию в укрывательстве «Феррари».

«По-моему, всегда, когда команда в хорошей форме, все пытаются найти какие-то детали, чтобы попытаться дестабилизировать коллектив. Но этого не случится. Мы уверены в себе, и у нас с этим нет никаких проблем. Такие вещи не оказывают на нас влияния», — приводит слова Леклера Autosport.

В пяти гонках после летнего перерыва гонщики «Феррари» выиграли все пять квалификаций и одержали три победы на Гран-при.

