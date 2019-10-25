«И зачем я выбрал Формулу-1?» Риккардо отреагировал на дисквалификацию «Рено»

Гонщик «Рено» Даниэль Риккардо в преддверии Гран-при Мексики прокомментировал исключение команды из итогового протокола Гран-при Японии. В «Рейсинг Пойнт» уличили «Рено» в использовании нелегальной тормозной системы, и ФИА удовлетворила 12-страничный протест.

«Такие вещи случаются во многих видах спорта. Но в нашем спорте — особенно часто. Здесь так много различных факторов — многое может пойти не так.

Я в порядке и чувствую, что ближайший уик-энд станет для нас потрясающим. Но у тебя многое могут отобрать, и из-за этого иногда кажется, что у нас не лучший в мире вид спорта.

Порой я спрашиваю себя: и зачем я его выбрал?» — приводит слова Риккардо RaceFans.

За четыре этапа до окончания сезона на счету Риккардо, занимающего 12-е место в личном зачёте, 34 очка.



В «Рено» отреагировали на дисквалификацию