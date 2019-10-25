Глок посоветовал Хэмилтону не уходить из «Мерседеса»

Бывший гонщик Формулы-1 немец Тимо Глок рассказал, почему, по его мнению, Льюису Хэмилтону не стоит уходить из «Мерседеса».
Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» с 2013 года, завоевал в составе команды четыре чемпионских титула и близок к пятому. Срок действия соглашения британца с коллективом истечёт по окончании сезона-2020, и в теории он может перейти в «Феррари».
«Льюис лишь потеряет, если решится на перемены. Если он не сможет привести «Феррари» к титулу, его пять или шесть чемпионств станут не так много значить, потому что его будут судить по последним сезонам. Самое умное для него — продолжать писать историю вместе с «Мерседесом», — цитирует Глока GrandPX.news.
За четыре этапа до окончания сезона-2019 Хэмилтон на 64 очка опережает напарника Валттери Боттаса.
- 25 октября 2019
-
11:07
-
10:59
-
10:53
-
10:51
-
10:48
-
10:40
-
10:32
-
10:13
-
09:38
-
09:08
-
01:00
-
00:57
- 24 октября 2019
-
23:05
-
21:49
-
20:37
-
20:00
-
18:22
-
17:41
-
17:40
-
16:00
-
14:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:01
-
00:52
- 23 октября 2019
-
23:45
-
22:48
-
21:59
-
20:39
-
19:35
-
18:47
-
17:41
-
16:45