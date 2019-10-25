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Глок посоветовал Хэмилтону не уходить из «Мерседеса»

Глок посоветовал Хэмилтону не уходить из «Мерседеса»
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 немец Тимо Глок рассказал, почему, по его мнению, Льюису Хэмилтону не стоит уходить из «Мерседеса».

Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» с 2013 года, завоевал в составе команды четыре чемпионских титула и близок к пятому. Срок действия соглашения британца с коллективом истечёт по окончании сезона-2020, и в теории он может перейти в «Феррари».

«Льюис лишь потеряет, если решится на перемены. Если он не сможет привести «Феррари» к титулу, его пять или шесть чемпионств станут не так много значить, потому что его будут судить по последним сезонам. Самое умное для него — продолжать писать историю вместе с «Мерседесом», — цитирует Глока GrandPX.news.

За четыре этапа до окончания сезона-2019 Хэмилтон на 64 очка опережает напарника Валттери Боттаса.

В «Мерседесе» признали желание поскорее подписать новый контракт с Хэмилтоном
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