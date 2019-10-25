Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

У Кубицы всё ещё хорошие отношения с «Уильямсом», несмотря на скандал в Японии

У Кубицы всё ещё хорошие отношения с «Уильямсом», несмотря на скандал в Японии
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Уильямса» Роберт Кубица заявил, что его критика действий руководителей команды на Гран-при Японии не влияет на отношения поляка со всем коллективом в целом. После гонки Кубица раскритиковал решение снять с его машины экспериментальное переднее антикрыло, потому что самого Роберта не проинформировали о замене.

«Я никогда не ставил под сомнение команду — только то, как принимаются решения. Думаю, мы все в одной лодке. Я много раз показывал, не только в одном сезоне, что я парень, который довольно хорошо понимает спорт, причём не только с позиции пилота. Я считал, что какие-то вещи можно было сделать по-другому просто с помощью разговоров.

Думаю, у нас нет напряжённости в отношениях. Ситуация непростая, но у меня хорошие отношения с командой. Без сомнений, происходящее не влияет на мои отношения с людьми, с которыми работаю.

Конечно, иногда мы ограничены в возможностях, но ситуация такая, какая есть. Наверное, моё уважение к сотрудникам ещё выше, ведь я знаю ситуацию. Люди не сдаются и работают по максимуму», — приводит слова Кубицы Motorsport Week.

Источник: «Уильямс» отомстил Кубице за слишком раннее объявление об уходе
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019