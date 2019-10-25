У Кубицы всё ещё хорошие отношения с «Уильямсом», несмотря на скандал в Японии

Гонщик «Уильямса» Роберт Кубица заявил, что его критика действий руководителей команды на Гран-при Японии не влияет на отношения поляка со всем коллективом в целом. После гонки Кубица раскритиковал решение снять с его машины экспериментальное переднее антикрыло, потому что самого Роберта не проинформировали о замене.
«Я никогда не ставил под сомнение команду — только то, как принимаются решения. Думаю, мы все в одной лодке. Я много раз показывал, не только в одном сезоне, что я парень, который довольно хорошо понимает спорт, причём не только с позиции пилота. Я считал, что какие-то вещи можно было сделать по-другому просто с помощью разговоров.
Думаю, у нас нет напряжённости в отношениях. Ситуация непростая, но у меня хорошие отношения с командой. Без сомнений, происходящее не влияет на мои отношения с людьми, с которыми работаю.
Конечно, иногда мы ограничены в возможностях, но ситуация такая, какая есть. Наверное, моё уважение к сотрудникам ещё выше, ведь я знаю ситуацию. Люди не сдаются и работают по максимуму», — приводит слова Кубицы Motorsport Week.
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