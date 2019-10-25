Квят прокомментировал положение в Кубке конструкторов после наказания «Рено»

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят признался, что ему трудно дать прогноз на выступление итальянской команды на Гран-при Мексики. Также россиянин прокомментировал ситуацию в Кубке конструкторов, где занимающий пятую строчку «Рено» после потери очков за Гран-при Японии опережает «Торо Россо» всего на шесть баллов.
«Не могу заранее сказать, подойдёт ли нам трасса в Мексике. Вот после воскресенья я точно буду знать, хорошая это трасса для нас или нет!
Борьба за пятое место? Мы всегда вступаем в борьбу, пока есть шанс. Вообще, мне не нравится пристально изучать ситуацию в Кубке конструкторов. Нам просто нужно делать свою работу, нет смысла распылять внимание. Вам и не стоит спрашивать — вполне очевидно, что борьба за пятое место продолжается. Борьба очень плотная, и мы сделаем всё, что в наших силах», — заявил Квят в интервью пресс-службе Формулы-1.
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