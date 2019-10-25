Леклер не знает, сделает ли «Феррари» его первым номером, но доволен собой

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер ответил на вопрос, ожидает ли он изменения подхода «Скудерии» к своим пилотам. На старте сезона-2019 глава команды Маттиа Бинотто заявил, что в пограничных ситуациях «Феррари» будет отдавать предпочтение Себастьяну Феттелю, однако в настоящий момент Леклер опережает немца в общем зачёте.



«Думаю, лучше спросить Маттиа, изменилась ситуация или нет. Но я доволен своими выступлениями. Главной целью было прибавить в этом сезоне. Я принял этот вызов как огромную возможность быть рядом с Себом и учиться у него. И я думаю, что достиг большинства своих целей.



Определённо, не мне принимать решения [по тактике] на следующий сезон. Но я хорошо поработал в этом сезоне и сильно прибавил. Я полностью понимал ситуацию начала сезона. Думаю, я был быстр в некоторых гонках, показал, на что способен, ну а теперь Маттиа и руководство будут решать», — приводит слова Леклера Crash.