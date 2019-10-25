Норрис перекрасил шлем в честь мексиканского Дня мёртвых
Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис обновил раскраску своего гоночного шлема к Гран-при Мексики Формулы-1. Норрис сохранил базовую схему, но при этом добавил традиционные мексиканские узоры и нарисовал на задней стороне изображение скелета — символ мексиканского Дня мёртвых. Этот праздник, посвящённый памяти умерших, ежегодно проходит в Мексике 1 и 2 ноября, то есть примерно в дни проведения этапа Формулы-1.
Посмотреть фотографии обновлённого шлема Ландо Норриса можно в инстаграм-аккаунте гонщика «Макларена».
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