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Норрис перекрасил шлем в честь мексиканского Дня мёртвых

Норрис перекрасил шлем в честь мексиканского Дня мёртвых
Авто / Формула-1 0

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис обновил раскраску своего гоночного шлема к Гран-при Мексики Формулы-1. Норрис сохранил базовую схему, но при этом добавил традиционные мексиканские узоры и нарисовал на задней стороне изображение скелета — символ мексиканского Дня мёртвых. Этот праздник, посвящённый памяти умерших, ежегодно проходит в Мексике 1 и 2 ноября, то есть примерно в дни проведения этапа Формулы-1.

Посмотреть фотографии обновлённого шлема Ландо Норриса можно в инстаграм-аккаунте гонщика «Макларена».

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