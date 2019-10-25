Кубица и «Хаас» подтвердили переговоры, поляк против работы только на симуляторе

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер и боевой пилот «Уильямса» Роберт Кубица подтвердили, что ведут переговоры о работе поляка в американской команде в сезоне-2020 Формулы-1. Речь идёт о работе на симуляторе и отдельных сессиях за рулём боевой машины.



«Да, мы общаемся на тему роли тестера. И нам как команде ещё нужно развивать наш симулятор. Роберт, без сомнений, один из самых квалифицированных для этой роли. Вот это мы обсуждаем. Конечно, у него как пилота симулятора должно быть и какое-то время за рулём реальной машины, ведь нужно проводить корреляцию работы, а иначе в этом нет смысла. Пятничные тренировки? Ещё не могу сказать. Мы ещё общаемся, сделка ещё не заключена», — приводит слова Штайнера Crash.



«Ещё нужно немного больше времени, нужно правильно свести ряд вещей. Я бы сказал, что всё выглядит хорошо. Ещё не всё улажено, но мы на правильном пути. Я бы хотел подчеркнуть, что для меня самое важное — гоняться. Когда всё будет улажено, я хочу видеть, что возможно в будущем. Я едва ли вижу себя в роли человека, который закрыт в тёмной комнате и проезжает круги на симуляторе. Я не исключаю этого, но такая работа должна сочетаться с чем-то ещё. Вероятно, именно поэтому разговоры занимают немного больше времени», — добавил со своей стороны Кубица.

Источник: «Уильямс» отомстил Кубице за слишком раннее объявление об уходе