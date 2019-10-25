Фотограф выманил у Квята поцелуй снимком подруги

В паддоке Гран-при Мексики произошла забавная ситуация. Фотограф Ким Иллман опубликовал в «Инстаграме» фотографию, на которой российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», исполняет воздушный поцелуй.

«Почему Даниил Квят подарил мне поцелуй?» — подписал снимок фотограф.

Если у вас не отображается снимок, его можно посмотреть в «инстаграме» фотографа.

Как выяснилось, дело было в том, что фотограф показал Квяту снимок его подруги Келли Пике, и гонщик просто не мог отреагировать иначе.

«Вот почему Даниил подарил мне поцелуй», — объяснил он.

Если у вас не отображается снимок, его можно посмотреть в «инстаграме» фотографа.

В июле 2019 года Келли родила девочку, которую назвали Пенелопой.