Фотограф выманил у Квята поцелуй снимком подруги
В паддоке Гран-при Мексики произошла забавная ситуация. Фотограф Ким Иллман опубликовал в «Инстаграме» фотографию, на которой российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», исполняет воздушный поцелуй.
«Почему Даниил Квят подарил мне поцелуй?» — подписал снимок фотограф.
Если у вас не отображается снимок, его можно посмотреть в «инстаграме» фотографа.
Как выяснилось, дело было в том, что фотограф показал Квяту снимок его подруги Келли Пике, и гонщик просто не мог отреагировать иначе.
«Вот почему Даниил подарил мне поцелуй», — объяснил он.
Если у вас не отображается снимок, его можно посмотреть в «инстаграме» фотографа.
В июле 2019 года Келли родила девочку, которую назвали Пенелопой.
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