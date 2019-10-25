Глок объяснил «Феррари», как мотивировать Феттеля

Бывший пилот Ф-1 Тимо Глок рассказал, что, по его мнению, должна сделать «Феррари», чтобы Себастьян Феттель не терял мотивации. За четыре этапа до окончания сезона-2019 на счету Феттеля 212 очков, на 11 меньше, чем у его напарника Шарля Леклера.
«С каждым годом делать это становится всё сложнее, поскольку давление возрастает. У «Феррари» хорошая машина в последние два сезона, но не такая сильная, как у «Мерседеса». Они слишком часто упускали очки. Надо избежать этого в следующем году. В противном случае Феттеля будет очень тяжело заставлять оставаться мотивированным.
Леклер? Он очень силён, а это означает, что Феттелю необходимо вести борьбу и внутри команды. Это мешает достижению конечной цели «Феррари» — победы в чемпионате», — цитирует Глока GrandPX.news.
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