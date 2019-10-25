Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

«Это не так просто, как думали». Леклер — о пилотировании машины Ф-1 одной рукой

«Это не так просто, как думали». Леклер — о пилотировании машины Ф-1 одной рукой
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер какое-то время пилотировал машину одной рукой в ходе Гран-при Японии, пытаясь поправить повреждённое зеркало заднего вида. Бывший пилот Формулы-1 Макс Чилтон, увидевший это, предложил убрать из Ф-1 гидроусилитель руля, который, по его мнению, чрезмерно облегчает жизнь гонщику.

Леклер отреагировал на высказывание Чилтона, выступавшего в Ф-1 в начале десятилетия.

«Не разделяю эту точку зрения. Считаю, машины становятся всё быстрее и быстрее. В прошлом ограничения были другими.

Такие повороты, как 130R, может, проезжать не так сложно, как 10 лет назад. Но гораздо больше поворотов, проезжать которые стало значительно сложнее, потому как машины стали быстрее», — приводит слова Леклера RaceFans.

Сироткин заявил, что с первой попытки повторил бы пилотаж Леклера одной рукой
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019