«Это не так просто, как думали». Леклер — о пилотировании машины Ф-1 одной рукой

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер какое-то время пилотировал машину одной рукой в ходе Гран-при Японии, пытаясь поправить повреждённое зеркало заднего вида. Бывший пилот Формулы-1 Макс Чилтон, увидевший это, предложил убрать из Ф-1 гидроусилитель руля, который, по его мнению, чрезмерно облегчает жизнь гонщику.

Леклер отреагировал на высказывание Чилтона, выступавшего в Ф-1 в начале десятилетия.

«Не разделяю эту точку зрения. Считаю, машины становятся всё быстрее и быстрее. В прошлом ограничения были другими.

Такие повороты, как 130R, может, проезжать не так сложно, как 10 лет назад. Но гораздо больше поворотов, проезжать которые стало значительно сложнее, потому как машины стали быстрее», — приводит слова Леклера RaceFans.