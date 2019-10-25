Формула-1. Гран-при Мексики. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
Сегодня, 25 октября, на стационарном автодроме имени братьев Родригес в Мехико состоятся пятничные тренировки 18-го этапа сезона-2019 Формулы-1 — Гран-при Мексики. Первая сессия свободной практики стартует в 18:00 мск, вторая начнётся в 22:00.
Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает 11-е место.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые будут доступны после перехода по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Мексики Формулы-1
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Мексики Формулы-1
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