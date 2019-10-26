Формула-1. Гран-при Мексики. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 26 октября, состоится квалификация восемнадцатого этапа сезона-2019 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Мексики. Этап принимает стационарный автодром имени братьев Родригес в Мехико. Начало квалификации запланировано на 21:00 по московскому времени.



Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает одиннадцатое место.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Мексики. Онлайн-трансляция квалификации