Формула-1. Гран-при Мексики. Гонка. Онлайн-трансляция
Сегодня, 27 октября, на стационарном автодроме имени братьев Родригес в Мехико состоится гонка восемнадцатого этапа сезона-2019 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Мексики.
Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает одиннадцатое место.
Начало гонки запланировано на 22:10 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Мексики. Онлайн-трансляция гонки
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