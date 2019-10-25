Ферстаппен: против мощности «Феррари» у «Ред Булл» нет шансов
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Мексики, который пройдёт с 25 по 27 октября. По мнению Ферстаппена, его команде не удастся навязать борьбу «Феррари», у которой, как считается, самый мощный мотор в пелотоне.
«Лично я понятия не имею, что мы здесь будем делать. В квалификации, мне кажется, у нас нет шансов против «Феррари». Возможно, в гонке шансов чуть больше», — приводит слова Ферстаппена GrandPX.news.
Ферстаппена спросили, что может сделать «Хонда», чтобы догнать «Феррари» по мощности.
«Если бы мы знали это, мы бы уже это сделали», — ответил он.
За четыре этапа до окончания сезона-2019 отставание «Ред Булл», занимающего третье место в Кубке конструкторов, от «Феррари» составляет 112 очков.
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