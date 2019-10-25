Гоночный инженер Хэмилтона пропустит Гран-при Мексики и США

Питер Боннингтон, гоночный инженер пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, не поможет подопечному на ближайших этапах Формулы-1, сообщает Motorsport.
Боннингтон не приехал в Мехико, где с 25 по 27 октября пройдёт Гран-при Мексики, а остался дома в Великобритании, поскольку возникла необходимость в медицинских процедурах. Сообщается, что инженер пропустит и Гран-при США, который пройдёт с 1 по 3 ноября. При этом в «Мерседесе» надеются, что на Гран-при Бразилии в середине ноября он вернётся в строй.
Вместо Боннингтона с Хэмилтоном на ближайших двух этапах поработает Маркус Дадли, инженер по эффективности, а его в свою очередь заменит Дом Рифшталь, который обычно работает на базе команды в Великобритании.
Боннингтон работает с Хэмилтоном с 2013 года, когда Льюис пришёл в «Мерседес», в составе которого завоевал уже четыре титула, добавив их к одному чемпионству в составе «Макларена» в 2008 году.
Шестой титул Хэмилтон может обеспечить себе уже в Мехико. Для этого ему нужно набрать на 14 очков больше, чем Валттери Боттас. Если этого не случится, вопрос о титуле может быть решён на Гран-при США.
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