Грожан не хочет терять время в свободных практиках из-за Кубицы

Сегодня, 25 октября, команда «Хаас» и представители Роберта Кубицы подтвердили переговоры о возможном сотрудничестве. Поляк хочет работать в американской команде не только в качестве пилота по развитию, но и получать возможность пилотировать болид в ходе пятничных тренировок. Против этого выступает боевой гонщик «Хааса» Ромен Грожан.

«Отдавать первую тренировочную сессию совсем не идеально. Всё зависит от амбиций и целей. Вы никогда не увидите, чтобы пилоты „Феррари“, „Ред Булл“ или „Мерседеса“ отдавали своё время. Думаю, потому что они хотят биться за победы. Важна каждая сессия. Если это должно случиться, то так тому и быть, но это не нельзя назвать чем-то идеальным.

Многое зависит от машины, если настройки хороши, то уступить место легче. Вместе с тем, думаю, что Кубица станет ценным приобретением для команды. Он прекрасный пилот, у него огромный опыт и он определённо нам поможет. Говоря это, должен подчеркнуть, что нынешние пилоты по развитию в лице Пьетро Фиттипальди и Луи Делетраза также прекрасно справляются со своими обязанностями", — приводит слова Грожана RaceFans.