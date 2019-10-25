Хэмилтон не верит, что «Мерседес» опередит «Феррари» в квалификации ГП Мексики

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что на Гран-при Мексики у его команды будет мало шансов на то, чтобы прервать победную серию «Феррари» в квалификациях. Напомним, что после летнего перерыва пилоты «Скудерии» завоевали поул на всех пяти этапах.

«Не думаю, что что-то поменяется. Мы приехали сюда, зная, что пилоты „Феррари“ невероятно быстры на прямых, а прямые — важный элемент трассы в Мексике. Не знаю, где мы сможем взять поул. Разве что пойдёт дождь, это всё изменит.

Но как вы могли видеть по предыдущим гонкам, не всё заключается в квалификациях. Нужно делать так, чтобы машина была готова к гонке, и мы полностью отдаёмся работе. Этот этап в прошлом хорошо складывался у «Ред Булл» и «Феррари», но мы здорово прибавили в плане понимания болида и того, как его использовать. Так что, возможно, в предстоящий уик-энд у нас будет больше шансов, чем в минувшие годы», — приводит слова британца Crash.