Хэмилтон — лучший на первой тренировке Гран-при Мексики, Квят — девятый

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал лучшим по итогам первой свободной практики Гран-при Мексики. Второй результат у гонщика «Феррари» Шарля Леклера, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал девятый результат, его напарник Пьер Гасли по итогам сессии стал восьмым.

Формула-1. Гран-при Мексики. Первая тренировка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.17,327

2. Шарль Леклер («Феррари») — +0,119

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,134

4. Александер Албон («Ред Булл») — +0,622

5. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,678

6. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,891

7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,074

8. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,266

9. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,508

10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,632

11. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,684

12. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,686

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,878

14. Ландо Норрис («Макларен») — +1,972

15. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,172

16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,352

17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,390

18. Ромен Грожан («Хаас») — +2,523

19. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,221

20. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,239.