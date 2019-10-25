Хэмилтон — лучший на первой тренировке Гран-при Мексики, Квят — девятый

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал лучшим по итогам первой свободной практики Гран-при Мексики. Второй результат у гонщика «Феррари» Шарля Леклера, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал девятый результат, его напарник Пьер Гасли по итогам сессии стал восьмым.
Формула-1. Гран-при Мексики. Первая тренировка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.17,327
2. Шарль Леклер («Феррари») — +0,119
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,134
4. Александер Албон («Ред Булл») — +0,622
5. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,678
6. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,891
7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,074
8. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,266
9. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,508
10. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +1,632
11. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,684
12. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,686
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,878
14. Ландо Норрис («Макларен») — +1,972
15. Даниэль Риккардо («Рено») — +2,172
16. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +2,352
17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,390
18. Ромен Грожан («Хаас») — +2,523
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,221
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +4,239.
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