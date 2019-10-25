Вольф: в молодости Хэмилтон на трассе подвергался оскорблениям на расовой почве

Глава «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что пятикратный чемпион Формулы-1 и главный претендент на титул в нынешнем сезоне Льюис Хэмилтон в прошлом подвергался расовой дискриминации на трассе. По словам функционера, это сделало британца сильнее, но в то же время оставило неизгладимые шрамы.
«В молодости Льюис был единственным темнокожим парнем среди всех ребят. Знаю, что на трассе он подвергался оскорблениями на расовой почве. Когда такое случается с вами в возрасте 8–10 лет, это оставляет шрамы, которые никуда не деваются. Если ребёнку приходится преодолевать дискриминацию, с одной стороны, это делает человека сильнее, с другой — это всегда оставляет раны. Сегодня Льюис уже заматерел, но шрамы, безусловно, остались.
Но эти шрамы — не единственный мотивирующий фактор. У Льюиса я узнал, что преодолевать дискриминацию бывает тяжело. Исключительные личности часто поляризуют общество. Хэмилтон — человек открытой души, и он высказывает свои взгляды. Иногда они вызывают споры, такова человеческая сущность", — приводит слова Вольфа BBC.
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